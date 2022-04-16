У Маріуполі понад 100 тисяч людей помирають від голоду – ООН

У Маріуполі люди не мають їжі, води та тепла. Фото: REUTERS, колаж "Сьогодні"

Глава Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Біслі заявив, що у Маріуполі місцеві жителі помирають від голоду. За його словами, ООН намагається доставити продовольство до районів України, але є багато складнощів.

Про це пише "Голос Америки".

Реклама

Як розповів Біслі, доставити продовольство в Україну ускладнює відсутність доступу до окупованих районів, нестача робочої сили та пального.

За даними ООН, у Маріуполі понад 100 тисяч людей страждають від нестачі їжі, води та тепла.

"Це катастрофічна ситуація. Люди помирають від голоду", – наголосив Біслі.

РФ стерла з лиця землі Маріуполь, міста більше немає – Кириленко

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що Маріуполь просто стертий з лиця землі Російською Федерацією. За його словами, місто перетворилося на руїни самого себе. Про це Кириленко повідомив в ефірі інформаційного марафону на українських телеканалах.

Реклама

Губернатор області розповів, що українські війська зберігають контроль над Маріуполем у міру наближення російських сил. Водночас Кириленко наголосив, що міста більше немає.