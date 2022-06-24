В Мариуполе оккупанты начали строить фортификационные сооружения "под прикрытием"

Оккупанты уже начали готовиться к контрнаступлению ВСУ в Мариуполе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Мариуполе строят фортификационные постройки под видом жилых домов. Российские оккупанты уже готовятся к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил в Telegram Мариупольский городской совет.

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Действия рашистов

Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что российские захватчики хотят использовать мариупольцев в качестве живого щита – без лишнего разглашения оккупанты начали строить якобы жилые дома.

"Работы идут в северо-западной части, почти на границе территории города. Т.е. именно с ориентировочного направления контрнаступления ВСУ. Есть информация от мариупольцев, что за этими новыми сооружениями оккупанты сразу вырывают окопы и располагают технику. А людей не выпускают из города, чтобы потом прикрываться мирными жителями", – рассказал он.

Фото – Мариупольский городской совет.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что российские военные во временно оккупированном Мариуполе хоронят свою боевую технику между домами мирных жителей. Тем временем в России блоггеры зовут простых россиян на войну в Украине. Также оккупанты в городе начали муштровать школьников в "путлерюгенде".