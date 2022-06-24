У Маріуполі окупанти почали будувати фортифікаційні споруди "під прикриттям"

Окупанти вже почали готуватися до контрнаступу ЗСУ в Маріуполі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У тимчасово окупованому Маріуполі будують фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків. Російські окупанти вже готуються до контрнаступу Збройних сил України.

Про це повідомила в Telegram Маріупольська міська рада.

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Дії рашистів

Мер міста Вадим Бойченко повідомив, що російські загарбники хочуть використовувати маріупольців як живий щит – без зайвого розголошення окупанти почали будувати нібито житлові будинки.

"Роботи йдуть у північно-західній частині, майже на межі території міста. Тобто саме з орієнтовного напрямку контрнаступу ЗСУ. Є інформація від маріупольців, що за цими новими спорудами окупанти одразу виривають окопи та розташовують техніку. А людей не випускають із міста, щоб потім прикриватись мирними жителями", – розповів він.

Фото – Маріупольська міська рада.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що російські військові в тимчасово окупованому Маріуполі ховають свою бойову техніку між будинками мирних мешканців. Тим часом у Росії блогери кличуть простих росіян на війну в Україні. Також окупанти в місті почали муштрувати школярів у "путлерюгенді".