В Мариуполе оккупанты проводят "обыски и зачистки" в Приморском районе

Оккупанты в городе занимаются собственным обустройством в городе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе российские оккупанты взламывают уцелевшие дома и рисуют буквы "Z" на домах, которые будут использовать для расселения своих военных Об этом в Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты начали не просто создание иллюзии мирной жизни, но и собственное обустройство. Сейчас проходят "обыски и зачистки" в Приморском районе города, приближенном к выезду в село Мелекино.

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"Непригодные для расселения дома захватчики разграбляют, оставляют открытыми и именно их планируют для дальнейшего компактного расселения в зоне "условной безопасности" мариупольцев", – рассказал он.

Ситуация в Мариуполе

В городе оккупанты заставляют украинских мужчин разбирать завалы и обустраивать братские могилы за еду. Также в городе недоступна медицинская помощь.

ГУР сообщало, что оккупанты планируют "выкурить" защитников Мариуполя и мирных жителей химическим оружием.

Оккупанты создали фейки о массовых захоронениях в Мангуше, расположенном в 15 км от Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне начали уничтожать "следы следов" сокрытия преступлений, а российская пропаганда вместе с "официальными органами ДНР" выпустила серию "опровержений" о массовых захоронениях.

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Внештатный советник ОП Алексей Арестович рассказал, что украинские военные в Мариуполе находятся не только на "Азовстали". Они находятся еще в четырех точках города.

Ситуация на "Азовстали"