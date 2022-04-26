У Маріуполі окупанти проводять "обшуки та зачистки" у Приморському районі

Оккупанти в місті займаються власним обладнанням в місті. Фото Reuters. Колаж "Сьогодні"

У Маріуполі російські окупанти зламують уцілілі будинки та малюють літери "Z" на будинках, які будуть використовувати для розселення своїх військових. Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти розпочали не просто створення ілюзії мирного життя, а й власне облаштування. Наразі відбуваються "обшуки та зачистки" у Приморському районі міста, наближеному до виїзду в село Мелекіне.

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"Непридатні для розселення будинки загарбники розграбують, залишають відчиненими і саме їх планують для подальшого компактного розселення у зоні "умовної безпеки" маріупольців", – розповів він.

Ситуація у Маріуполі

В місті окупанти змушують українських чоловіків розбирати завали та облаштовувати братські могили за їжу. Також у місті недоступна медична допомога.

ГУР повідомляло, що окупанти планують "викурити" захисників Маріуполя та мирних жителів хімічною зброєю.

Окупанти створили фейки про масові поховання у Мангуші, розташованому за 15 км від Маріуполя. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни почали знищувати "сліди слідів" приховування злочинів, а російська пропаганда разом із "офіційними органами ДНР" випустила серію "спростування" про масові поховання.

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Позаштатний радник ОП Олексій Арестович розповів, що українські військові у Маріуполі перебувають не тільки на "Азовсталі". Вони ще в чотирьох точках міста.

Ситуація на "Азовсталі"