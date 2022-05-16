В Мариуполе оккупанты пытаются обманом заставить жителей "стучать" на ВСУ: какая схема

Местная жительница и российский солдат. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: REUTERS

Россия в Мариуполе готовит самый большой подлог "свидетельств свидетелей" о том, что Мариуполь был уничтожен украинскими военными. Свидетельства будут подготовлены местными жителями, которые остались в городе в письменной форме.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Для проведения такой операции российские оккупанты объявили начало регистрации на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи. За жилье – 500 тыс. рублей (ориентировочно 6 тыс. долларов), за погибшего члена семьи – 3 млн. рублей. (ориентировочно 33 тыс. долларов).

"Регистрация заявлений на компенсацию проводят в помещении школы №9. Однако при представлении собственноручно составленного письменного заявления мариупольцы должны обязательно отметить, что имущество "было уничтожено украинскими военными", а близкие "убиты украинской армией". В случае отсутствия/отказа такой отметки оккупанты сообщают, что никакая компенсация произведена не будет. Учитывая психологическое давление и состояние информационной блокады, мариупольцы в надежде подают заявления с соответствующими примечаниями", – говорится в сообщении.

В итоге Россия получает десятки тысяч собственноручно составленных письменных "свидетельств" о вымышленных "зверствах украинской армии". Которые должны использоваться для влияния на международное мнение, в т.ч. с широкой оглаской через пропагандистские медиа-каналы, продолжающие свою деятельность на территории стран ЕС.

"В реальности проведение подобной компенсации не возможно. Только на выполнение этих обещаний мариупольцам Россия должна потратить не менее 2,5 млрд долларов США. Что в текущем состоянии экономики России невозможно", – сказал советник мэра Мариуполя.

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