У Маріуполі окупанти намагаються обманом змусити жителів "доносити" на ЗСУ: яка схема

Місцева мешканка та російський солдат. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія в Маріуполі готує найбільшу фальсифікацію "свідчень очевидців" про те, що Маріуполь було знищено українськими військовими. "Свідчення" будуть підготовлені місцевими жителями, які залишились у місті, у письмовій формі.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Для проведення такої операції російські окупанти оголосили про початок реєстрації на компенсацію за знищене житло та/або втрату члена сім'ї. За житло – 500 тис. рублів (орієнтовно 6 тис. доларів), за загиблого члена сім'ї – 3 млн рублів. (орієнтовно 33 тис. доларів).

"Реєстрацію заяв на компенсацію проводять у приміщенні школи № 9. Однак під час подання власноруч складеної письмової заяви маріупольці мають обов’язково зазначити, що майно "було знищене українськими військовими", а близьких "вбито українською армією". У разі відсутності / відмови такої позначки окупанти повідомляють, що ніяка компенсація проведене не буде. Зважаючи на психологічний тиск та стан інформаційної блокади, маріупольці в надії подають заяви з відповідними примітками", – йдеться в повідомленні.

У підсумку Росія отримує десятки тисяч власноруч складених письмових "свідчень" про вигадані "звірства української армії". Ці фальшиві докази мають використовувати для впливу на міжнародну думку, в т. ч. із широким розголосом через пропагандистські медіаканали, що продовжують свою діяльність на території країн ЄС.

"В реальності проведення подібної компенсації неможливе. Лише на виконання цих обіцянок маріупольцям росія має витратити не менш ніж 2,5 млрд доларів США, що в поточному стані економіки росії неможливо", – сказав радник мера Маріуполя.

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