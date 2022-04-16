В Мариуполе оккупанты разворачивают масштабную фильтрацию мужчин – советник мэра

Петр Андрющенко рассказал о ситуации в городе / Фото: Коллаж: Сегодня
С 18 апреля в Мариуполе российские оккупанты закроют город. Нельзя будет как выехать из него, так и попасть в него. Об этом в Telegram написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"С понедельника планируется окончательное закрытие не только города на въезд/выезд для всех, но и будет действовать запрет на перемещение по районам в неделю. В это время будет проведена фильтрация 100 процентов оставшихся в городе мужчин. Для того они будут перемещены в Новоазовск", – рассказал он.
По его словам, есть информация, что они часть людей планируют мобилизовать в российский оккупационный корпус, часть по принуждению отправить на расчистку завалов, а неблагонадежных – изолировать.
"Учитывая все факторы, оккупанты решили оставить в городе исключительно женщин и мужчин для обслуживания нужд. Мы связываем это с невозможностью содержать в городе гражданское население даже в минимально подходящих для жизни условиях", – резюмировал он.
Ситуация в Мариуполе
- В Украине 16 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации людей из самых горячих точек. Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте. Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыта дорога на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.
- В Мариуполе российские оккупанты, в том числе власти "ДНР", заставляют мужчин выходить и расчищать завалы. За проделанную работу они обещают платить едой. Кроме того, в городе российские оккупанты ищут "нацистов", а также убирают тела погибших и убитых с улиц, чтобы замести следы.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявлял, что Мариуполь просто стерт с лица земли Российской Федерацией. По его словам, город превратился в труху самого себя.
- 15 апреля впервые для бомбордировки города впервые была задействована дальняя авиация ВС России.
- Кроме того, российские солдаты начали эксгумацию тел местных жителей, похороненных во дворах жилых домов. Куда будут потом направлены тела – неизвестно.