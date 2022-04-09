В Мариуполе оккупанты сжигают горожан в мобильных крематориях, везде взрывы — советник мэра

Оккупанты продолжают бесчинствовать в Мариуполе / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Мариуполе слышны звуки взрывов во всех районах, оккупанты готовят крематории для сжигания тех убитых. О ситуации рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

"На всех видео из всех районов слышны звуки артобстрелов или бомбардировок. Даже в окрестностях Левобережного (Восточный) и Центрального (Западный). Учитывая данные, обнародованные Азовом, и полученные сведения от наших источников – битва за Мариуполь в разгаре и оккупанты не имеют существенного продвижения внутри города", – написал он.

Андрющенко рассказал, что оккупанты продолжают зачищать улицы от тел погибших. Левобережный район почти закончен, центральный – район частной застройки "Парковый" и "Новоселовка", центральные улицы. Подготовлено место для работы крематория – промышленная зона складов по Володарскому шоссе.

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По словам советника мэра, оккупанты используют большие складские холодильники промскладов для хранения тел. Зона кремации под усиленной охраной, что делает невозможным получение визуального подтверждения изнутри.

"Оккупационная псевдовласть не появляется среди людей. Исключение – появление в пункте раздачи еды в "Метро". Основная причина – страх. Спасибо Азову за имидж и работу. Именно через них мразота прячется по условно безопасным местам", – также рассказал Андрющенко.

Также он сообщил, что оккупанты распространяют информацию через вайбер группы и телеграмм-каналы о "ласковом" отношении и встрече "России с братскими объятиями". В Таганроге депортированным выдают по 10 тысяч рублей и выбор регионов для дальнейшего перемещения – причем все возможные регионы являются депрессивными.

"Уровень фильтрации растет. Под жесткую фильтрацию подпадают все от 18 лет вне зависимости от пола. По информации, около пяти процентов не проходят фильтрацию из-за проукраинской позиции и исчезают. Сейчас активно работаем над установлением их дальнейшего местопребывания", – написал Андрющенко.

Обстановка в Мариуполе