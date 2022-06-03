В Мариуполе оккупанты убили шесть человек ради пропагандистского видео

Зверства оккупантов не поддаются никакому здравому смыслу - человечность отсутствует. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты расстреляли из танков жилые дома в Мариуполе для пропагандистского видео в российских СМИ. Теперь они начали разбирать завалы, чтобы уничтожить доказательства военных преступлений.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

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"Помните пропагандистское видео Russia Today (RT), как российский танк в упор расстреливает гражданские дома ради хорошего кадра? Тогда мы указывали, что видео снято в районе ул. Пашковского и пр. Первого мая.

Сейчас оккупанты приступили к уничтожению разбора завалов доказательств собственных преступлений в этом районе", – говорится в сообщении.

Из-под завалов одного дома извлекли тела шестерых погибших – пятеро мужчин и одна женщина. Их сразу вывезли в братскую могилу в с. Виноградное.

"Это первый зафиксированный и неоспоримый факт убийства гражданских в Мариуполе для видеоконтента. Если у военной преступности есть недосягаемая высота, то россияне ее преодолели", – подчеркнул Андрющенко.

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Ситуация в Мариуполе