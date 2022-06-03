В Мариуполе оккупанты убили шесть человек ради пропагандистского видео

Зверства оккупантов не поддаются никакому здравому смыслу - человечность отсутствует. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты расстреляли из танков жилые дома в Мариуполе для пропагандистского видео в российских СМИ. Теперь они начали разбирать завалы, чтобы уничтожить доказательства военных преступлений.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.
"Помните пропагандистское видео Russia Today (RT), как российский танк в упор расстреливает гражданские дома ради хорошего кадра? Тогда мы указывали, что видео снято в районе ул. Пашковского и пр. Первого мая.
Сейчас оккупанты приступили к уничтожению разбора завалов доказательств собственных преступлений в этом районе", – говорится в сообщении.
Из-под завалов одного дома извлекли тела шестерых погибших – пятеро мужчин и одна женщина. Их сразу вывезли в братскую могилу в с. Виноградное.
"Это первый зафиксированный и неоспоримый факт убийства гражданских в Мариуполе для видеоконтента. Если у военной преступности есть недосягаемая высота, то россияне ее преодолели", – подчеркнул Андрющенко.
Ситуация в Мариуполе
- Российские оккупанты ввели высшую меру наказания против гражданских жителей Мариуполя в виде смертной казни. Соответственные приговоры выносит местный "суд". Факты расстрелов подтверждены источниками, которые остались в оккупированном городе. Об этом заявил советник мера Мариуполя Петр Андрющенко.
- Во временно оккупированном российской армии Мариуполе отмечены факты перехода украинских правоохранителей на сторону врага. Напомним, что в Украине за государственную измену и диверсию в условиях военного положения предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества. Об этом говорится в принятом парламентом законопроекте № 7116.
- В Мариупольском районе российские оккупанты арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновников. Все они отказались сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями. В тюрьме в Оленовке находится несколько десятков волонтеров.
- Российская сторона не спешит выполнять договоренности с международными посредниками об обмене защитников мариупольского завода "Азовсталь" на своих пленных. Наши бойцы вышли к оккупантам без оружия 16 мая, и до сих пор ни один человек не был передан украинской стороне.