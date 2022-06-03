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В Мариуполе оккупанты убили шесть человек ради пропагандистского видео

Мария Дмитренко
3 июня, 10:35
Пропагандисты сняли видео с уничтожением домов в районе ул. Пашковского и просп. Первого мая

Зверства оккупантов не поддаются никакому здравому смыслу - человечность отсутствует. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты расстреляли из танков жилые дома в Мариуполе для пропагандистского видео в российских СМИ. Теперь они начали разбирать завалы, чтобы уничтожить доказательства военных преступлений.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

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"Помните пропагандистское видео Russia Today (RT), как российский танк в упор расстреливает гражданские дома ради хорошего кадра? Тогда мы указывали, что видео снято в районе ул. Пашковского и пр. Первого мая.
Сейчас оккупанты приступили к уничтожению разбора завалов доказательств собственных преступлений в этом районе", – говорится в сообщении.

Из-под завалов одного дома извлекли тела шестерых погибших – пятеро мужчин и одна женщина. Их сразу вывезли в братскую могилу в с. Виноградное.

"Это первый зафиксированный и неоспоримый факт убийства гражданских в Мариуполе для видеоконтента. Если у военной преступности есть недосягаемая высота, то россияне ее преодолели", – подчеркнул Андрющенко.

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Ситуация в Мариуполе

  • Российские оккупанты ввели высшую меру наказания против гражданских жителей Мариуполя в виде смертной казни. Соответственные приговоры выносит местный "суд". Факты расстрелов подтверждены источниками, которые остались в оккупированном городе. Об этом заявил советник мера Мариуполя Петр Андрющенко.
  • Во временно оккупированном российской армии Мариуполе отмечены факты перехода украинских правоохранителей на сторону врага. Напомним, что в Украине за государственную измену и диверсию в условиях военного положения предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества. Об этом говорится в принятом парламентом законопроекте № 7116.
  • В Мариупольском районе российские оккупанты арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновников. Все они отказались сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями. В тюрьме в Оленовке находится несколько десятков волонтеров.
  • Российская сторона не спешит выполнять договоренности с международными посредниками об обмене защитников мариупольского завода "Азовсталь" на своих пленных. Наши бойцы вышли к оккупантам без оружия 16 мая, и до сих пор ни один человек не был передан украинской стороне.