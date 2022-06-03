У Маріуполі окупанти вбили шістьох осіб заради пропагандистського відео

Звірства окупантів не піддаються жодному здоровому глузду - людяність відсутня. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти розстріляли з танків житлові будинки у Маріуполі для пропагандистського відео у російських ЗМІ. Тепер вони почали розбирати завали, щоби знищити докази військових злочинів.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в Telegram.

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"Пам’ятаєте пропагандистське відео Russia Today (RT), як російський танк впритул розстрілює цивільні будинки заради гарного кадру? Тоді ми вказували, що відео знято в районі вул. Пашковського та просп. Першого травня. Зараз окупанти приступили до знищення розбору завалів доказів власних злочинів в цьому районі", – йдеться у повідомленні.

З-під завалів одного будинку витягли тіла шістьох загиблих – п'ятеро чоловіків та одна жінка. Їх одразу вивезли до братської могили у с. Виноградне.

"Це – перший зафіскований і неоспоримий факт вбивства цивільних в Маріуполі задля відеоконтенту. Якщо у військової злочинності є недосяжна висота, то росіяни її подолали", – наголосив Андрющенко.

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Ситуація у Маріуполі