В Мариуполе повреждены 90% инфраструктуры – мэр

Вадим Бойченко заявил о поражении почти всей инфраструктуры Мариуполя. / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе повреждено 90% инфраструктуры. При этом 40% уже невозможно восстановить.

Об этом Бойченко рассказал в интервью РБК-Украина.

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Мер разрушенного города рассказал, что 60% ударов по инфраструктуре были нанесены прямим попаданием.

"90% – это столько поврежденного нашего имущества, инфраструктуры. Где-то 60% инфраструктуры – это с прямым попаданием или артиллерии, или авиации, или систем залпового огня, или этих систем "Буратино", сжигающих дома. Есть 40% домов, которые уже невозможно восстановить, потому что они разрушены в пепел", – сказал Бойченко.

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Как рассказал мер города, переселенцы из Донецка считают, что Мариуполь уничтожили из зависти, потому что он стал очень хорошим и стал витриной восстановления украинского Донбасса.

"Ведь за последние восемь лет ничего в оккупированном Донецке не изменилось. А Мариуполь очень быстро менялся, расцветал и развивался как европейский город с демократическими принципами, управлением", – уточнил Бойченко.

Он напомнил, что даже президент Украины говорил, что это "мариупольский эффект", который надо распространять по всей стране.

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"А один из главных грехов человека – это зависть. И вот эта, к сожалению, такая зависть сыграла главную роль в разрушении нашего города", – объяснил Бойченко.

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