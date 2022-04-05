У Маріуполі пошкоджено 90% інфраструктури – мер

Вадим Бойченко заявив про ураження майже всієї інфраструктури Маріуполя. / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що у місті пошкоджено 90% інфраструктури. При цьому вже 40% неможливо відновити.

Про це Бойченко розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

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Мер зруйнованого міста розповів, що 60% ударів по інфраструктурі було завдано прямим влученням.

"90% – це стільки пошкодженого нашого майна, інфраструктури. Десь 60% інфраструктури – це з прямим влученням або артилерії, або авіації, або систем залпового вогню, або цих систем "Буратіно", що спалюють будинки. Є 40% будинків, які вже неможливо відновити, бо вони зруйновані у попіл", – сказав Бойченко.

Навіщо Росія зруйнувала Маріуполь

Як розповів мер міста, переселенці з Донецька вважають, що Маріуполь знищили через заздрість, бо він став дуже гарним і став вітриною відновлення українського Донбасу.

"Адже за останні вісім років нічого в окупованому Донецьку не змінилося. А Маріуполь дуже швидко змінювався, розквітав та розвивався як європейське місто з демократичними принципами, управлінням", – уточнив Бойченко.

Він нагадав, що навіть президент України казав, що це "маріупольський ефект", який треба розповсюджувати по всій країні.

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"А один із головних гріхів людини – це заздрість. І ось ця, на жаль, така заздрість відіграла головну роль у руйнуванні нашого міста", – пояснив Бойченко.

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