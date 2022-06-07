В МИД рассказали, что на Западе должны наконец-то понять о диалоге с Путиным

Олег Николенко рассказал, что может остановить президента России Владимира Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

В России не только меняют свое мнение по ходу ведения спецоперации в Украине, но и продолжают манипулировать. В частности, собеседник газеты "Известия" сообщил, что Москва была готова остановить "спецоперацию" еще в марте во время переговоров делегаций в Анталии. Якобы тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма, президент России Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину "нажал Запад, поэтому Киев отозвал свое предложение".

Представитель украинского МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook прокомментировал эту информацию.

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Встреча в Турции

"Откровенная ложь. В марте в Анталии встречались Дмитрий Кулеба (министр иностранных дел Украины. – Ред.) и Лавров (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. – Ред.). Единственным вопросом, который поднимал украинский министр на этой встрече, было открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских из Мариуполя. Но тогда Лавров признался, что не имел полномочий обсуждать ни этот вопрос, ни какой-либо другой вопрос о прекращении российско-украинской войны", – написал он.

По словам спикера, "собеседник "Известий" – это очередной вброс российской пропаганды. Олег Николенко отметил, что Россия готовит основу для дальнейшей незаконной ассимиляции захваченных районов в Херсонской и Запорожской областях, придумывая "оправдание продолжению войны против Украины".

"Для некоторых западных деятелей, которые до сих пор верят в диалог с Путиным, должно наконец-то стать понятным: Россия не заинтересована в переговорах. Россия не хочет мира. Россия стремится уничтожить украинцев. Как уже отмечал Дмитрий Кулеба, промедление с помощью Украине только предоставляет российскому режиму больше пространства для агрессии против Украины", – подчеркнул он.

Кроме этого, Николенко заявил, что Владимира Путина не остановит задабривание:

"Его остановят РСЗО и другое тяжелое вооружение, которым Украина сможет защищать свою землю, а также еще более жесткие международные санкции, которые должны включать запрет на российский экспорт и газовое эмбарго".

Напомним, недавно министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, как написали российские медиа, что Россия готова пропустить суда с зерном в Средиземное море, если Украина разминирует порты. Олег Николенко рассказал о позиции Украины по этому вопросу.

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