У МЗС розповіли, що на Заході мають нарешті зрозуміти про діалог з Путіним

Олег Ніколенко розповів, що може зупинити президента Росії Володимира Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії не лише змінюють свою думку щодо ходу ведення "спецоперації" в Україні, а й продовжують маніпулювати. Зокрема, "співрозмовник газети "Известия" повідомив, що Москва була готова зупинити "спецоперацію" ще в березні під час переговорів делегацій в Анталії. Нібито тоді Україна сама запропонувала нейтральний статус та гарантії безпеки без включення до них Донбасу та Криму, президент Росії Володимир Путін був готовий піти на цей крок, але на Україну "натиснув Захід, тому Київ відкликав свою пропозицію".

Речник українського МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці в Facebook прокоментував цю інформацію.

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Зустріч у Туреччині

"Відверта брехня. В березні в Анталії зустрічалися Дмитро Кулеба (міністр закордонних справ України. – Ред.) і Лавров (міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. – Ред.). Єдиним питанням, яке порушував український міністр на цій зустрічі, було відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних з Маріуполя. Але тоді Лавров зізнався, що не мав повноважень обговорювати ні це питання, ні будь-яке інше питання припинення російсько-української війни", – написав він.

За словами речника, "собеседник "Известий" – це черговий вкид російської пропаганди. Олег Ніколенко зазначив, що Росія готує підґрунтя для подальшої незаконної асиміляції захоплених районів у Херсонській та Запорізькій областях, вигадуючи "виправдання продовженню війни проти України".

"Для деяких західних діячів, які досі вірять в діалог з Путіним, має нарешті стати зрозумілим: Росія не зацікавлена в переговорах. Росія не хоче миру. Росія прагне знищити українців. Як вже зазначав Дмитро Кулеба, зволікання з допомогою Україні лише надає російському режиму більше простору для агресії проти України", – наголосив він.

Крім цього, Ніколенко заявив, що Володимира Путіна не зупинить задобрювання:

"Його зупинять РСЗВ та інше важке озброєння, яким Україна зможе захищати свою землю, а також іще більш жорсткі міжнародні санкції, які мають включати заборону на російський експорт та газове ембарго".

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, як написали російські медіа, що Росія готова пропустити судна з зерном у Середземне море, якщо Україна розмінує порти. Олег Ніколенко розповів про позицію України в цьому питанні.

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