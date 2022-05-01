В МИД Украины ответили на истерику Кремля относительно приезда Джоли во Львов

В Кремле возмутились из-за приезда Джоли во Львов / Фото: Коллаж: Сегодня

Приезд во Львов звезды Голливуда Анджелины Джоли показал, что сегодня весь мир на стороне Украины, и России придется с этим смириться.

Об этом написал в Facebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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"МИД РФ взволновал приезд в Украину посла доброй воли ООН Анджелины Джоли. Нравится не нравится – а Москве придется смириться с новой реальностью: Украина может позвонить "самому раскрученному представителю всего мира", а Россия – нет. От российского режима сейчас открещиваются даже маргинальные звезды иностранного шоу-бизнеса", – отметил представитель МИД.

По его словам, как бы ни пытались в Москве дискредитировать цель поездки американской актрисы, "мир увидел достаточно доказательств варварства путинской России из-за ее войны против Украины".

"Реабилитация в глазах международного творческого сообщества стала невыполнимой миссией для России. Вот и остается только работать над импортозамещением. Достали с того света даже Иосифа Кобзона. Уважаемые коллеги из российского МИД, в следующий раз не забывайте о творческом коллективе "отряды Путина", – написал Николенко.

Напомним, что Анджелина Джоли уже несколько лет является послом доброй воли ООН. Актриса оказывает помощь беженцам из разных стран и занимается гуманитарными вопросами. Накануне актриса по собственной инициативе прибыла во Львов, чем произвела в городе настоящий фурор. Сайт "Сегодня" собрал лучшие мемы, которые появились после визита Джоли в одну из львовских кофеен.

Анджелина Джоли во Львове / Фото: Reuters

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В России обвинили Джоли в пиаре

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что актрису Анджелину Джоли якобы позвали в Украину ради пиара.

Захарова настаивает, что якобы защитники Мариуполя удерживают в заложниках мирных жителей на "Азовстали" и голливудская звезда отвлекает внимание от эвакуации мариупольцев.

"Звонят раскрученному представителю всего мира – Анджелине Джоли. Это так легко продать обывателю: "Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел в Украине..." Главная цель достигнута – внимание мировой прессы отвлечено от "Азовстали", – сказала Захарова.

Она заявила, что популярность Джоли "работает на популизме". Также она противопоставила американской актрисе российского певца Иосифа Кобзона, который в 2002 году во время теракта на Дубровке в Москве помог забрать из рук террористов несколько человек. По ее словам, этот поступок свидетельствует о "разнице менталитета между Западом и Россией".