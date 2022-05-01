В МЗС України відповіли на істерику Кремля щодо приїзду Джолі до Львова

У Кремлі обурилися через приїзд Джолі до Львова / Фото: Колаж: Сьогодні

Приїзд у Львів зірки Голлівуду Анджеліни Джолі показав, що сьогодні весь світ на боці України, і Росії доведеться з цим змиритися.

Про це написав у Facebook речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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"МЗС РФ схвилював приїзд в України посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі. Подобається не подобається – а Москві доведеться змиритися з новою реальністю: Україна може зателефонувати "найрозкрученішому представнику всього світу", а Росія – ні. Від російського режиму зараз відхрещуються навіть маргінальні зірки іноземного шоу-бізнесу", – зазначив представник МЗС.

За його словами, хоч як не намагалися б у Москві дискредитувати мету поїздки американської акторки, "світ побачив достатньо доказів варварства путінської Росії через її війну проти України".

"Реабілітація в очах міжнародної творчої спільноти стала нездійсненною місією для Росії. Ось і залишається лише працювати над імпортозаміщенням. Дістали з того світу навіть Йосипа Кобзона. Шановні колеги з російського МЗС, наступного разу не забувайте про творчий колектив "загони Путіна", – написав Ніколенко.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі вже кілька років є послом доброї волі ООН. Актриса надає допомогу біженцям із різних країн та курує гуманітарні питання. Напередодні актриса з власної ініціативи прибула у Львів, чим спричинила у місті справжній фурор. Сайт "Сьогодні" зібрав найкращі меми, що з'явилися після візиту Джолі до однієї з львівських кав'ярень.

Анджеліна Джолі у Львові / Фото: Reuters

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У Росії звинуватили Джолі у піарі

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що акторку Анджеліну Джолі нібито покликали в Україну заради піару.

Захарова наполягає, що нібито захисники Маріуполя тримають у заручниках мирних жителів на "Азовсталі" і голлівудська зірка відвертає увагу від евакуації маріупольців.

"Телефонують найрозкрученішому представнику всього світу – Анджеліні Джолі. Це так легко продати обивателю: "Всесвітньо відома актриса потрапила під ракетний обстріл в Україні..." Головна мета досягнута – увага світової преси відвернена від "Азовсталі", – сказала Захарова.

Вона заявила, що популярність Джолі "працює на популізм". Також вона протиставила американській акторці російського співака Йосипа Кобзона, який у 2002 році під час теракту на Дубровці в Москві допоміг забрати з рук терористів кількох людей. За її словами, цей вчинок свідчить про "різницю менталітету між Заходом і Росією".