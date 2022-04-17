В Минобороны озвучили провальный план Путина в Приднестровье

Анна Маляр рассказала о ситуации в армии РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия испытывает немалые проблемы с личным составом российских войск. Украинские вооруженные силы дают достойный отпор врагу. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала ведущему Никите Михалеву на канале "Украина 24" в рамках национального телемарафона.

Российские войска продолжают совершать авиаудары по Мариуполю. Также существует угроза, что враг готовится к десантной морской операции. Анна Маляр еще раз подчеркнула слова президента, что Мариуполь является щитом Украины, который не дает врагу пробраться вглубь других регионов. Защитники города мужественно держат оборону:

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"За минувшие сутки Вооруженными силами было отбито десять вражеских атак на Донецком и Луганском направлении и несмотря на то, что определенные территории, к сожалению, временно заняты врагом, вместе с тем у врага огромные потери. Потому что за минувшие сутки: пятнадцать танков, двадцать четыре единицы бронированной техники и в тринадцать воздушных целей попали наши вооруженные силы", – сообщила заместитель министра обороны.

Боевики не готовы, военные хотят сдаваться в плен

Также есть новости из так называемой непризнанной Приднестровской республики. Ранее сообщалось, что там идет подготовка к высадке самолетов. Тапер Анна Маляр рассказала, что есть признаки того, что российская ФСБ проверяла на этой территории боеспособность так называемых и непризнанных местных вооруженных подразделений. Выяснилось, что они не готовы по состоянию на сегодняшний день участвовать в агрессивных действиях Российской Федерации.

Анна Маляр подчеркнула, что, несмотря на то, что Россия концентрирует свои войска и готовится ко второму этапу эскалации, вместе с тем у них большие проблемы с личным составом:

"Мы в частности получаем немало обращений о желании сдаться в плен. Мы над этим работаем, будем сегодня распространять информацию в очередной раз для российских военных, как они могут это сделать, потому что деморализация российских вооруженных сил с личного состава уже набирает очень серьезные обороты", — сказала она. .

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