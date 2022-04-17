У Міноборони озвучили провальний план Путіна у Придністров‘ї

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Росія має чималі проблеми з особовим складом військ. Українські Збройні сили, натомість, дають гідну відсіч ворогу. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла ведучому Микиті Михальову на каналі "Україна 24" під час національного телемарафону.

Російські війська продовжують завдавати авіаудари по Маріуполю. Також є загроза десантної морської операції. Ганна Маляр ще раз нагадала слова президента, що Маріуполь є щитом України, який не дає ворогу пробратися вглиб інших регіонів. Захисники міста мужньо тримають оборону:

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"За минулу добу Збройними силами було відбито десять ворожих атак на Донецькому і Луганському напрямку, і, попри те, що певні території, на жаль, тимчасово зайняті ворогом... у ворога величезні втрати. Тому що за минулу добу 15 танків, 24 одиниці броньованої техніки, та в 13 повітряних цілей влучили наші Збройні сили", — повідомила заступниця міністра оборони.

Бойовики не готові, військові хочуть здаватися в полон

Є новини і з невизнаної Придністровської республіки. Раніше повідомляли, що там готуються до висадки з літаків. Тапер Ганна Маляр розповіла: наявні ознаки того, що російська ФСБ перевіряла на цій території боєздатність місцевих збройних підрозділів. З’ясувалося, що сьогодні вони не готові брати участь в агресивних діях Російської Федерації.

Ганна Маляр підкреслила: попри те, що Росія концентрує свої війська і готується до другого етапу ескалації, у неї великі проблеми з особовим складом:

"Ми, зокрема, отримуємо чимало звернень про бажання здатись у полон. Ми над цим працюємо, будемо сьогодні поширювати інформацію вчергове для російських військових, як вони можуть це зробити, тому що деморалізація російських збройних сил з особового складу вже набирає дуже серйозних обертів", — сказала вона.

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