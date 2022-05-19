В НАТО оценили шансы Украины отвоевать Донбасс и Крым

ВСУ могут отвоевать Донбасс и Крым / Фото: Коллаж: Сегодня

По словам военного представителя НАТО, знакомого с разведданными, в ближайшие недели не ожидается крупных успехов на поле боя ни для Украины, ни для России. Однако у Украины есть шанс отвоевать Крым и Донбасс. Но это случится не скоро.

О таком пишет CNN.

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В НАТО считают, что на какое-то время война в Украине "будет в тупике".

По словам чиновника, текущая дискуссия в НАТО заключается в том, что импульс значительно сместился в пользу Украины, и дебаты в кругах НАТО уже завершены, возможно ли, чтобы Киев вернул себе Крым и территории Донбасса, захваченные Россией в 2014 году.

"Я думаю, что они (Украина. – Ред.) могли бы отвоевать Крым и Донбасс, да. Не сейчас, не скоро, но если они смогут продолжать борьбу, я так думаю", — сказал чиновник.

В то же время он выразил сомнение, что борьба Украины за возвращение своих территорий должна происходить военным путем, имея в виду возможную негативную реакцию местного населения в некоторых из этих районов.

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Генсек НАТО уверен, что Украина выиграет войну

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины идет не так, как планировали в Кремле. Соответственно, Украина может выиграть эту войну.

Генсек НАТО отметил неудачи России под Киевом и Харьковом.

"Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Ей не удалось взять Киев. Они (российские войска) отступают из-под Харькова, их крупное наступление на Донбассе застопорилось. Россия не достигает своих стратегических целей", – заявил Столтенберг.

В то же время он отметил мужество украинцев, которые защищают Родину.

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"Чтобы помочь им в этом, союзники предоставили Украине помощь в сфере безопасности на миллиарды долларов", – сказал Столтенберг.

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