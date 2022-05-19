У НАТО оцінили шанси України відвоювати Донбас та Крим

ЗСУ можуть відвоювати Донбас та Крим / Фото: Колаж: Сьогодні

За словами військового представника НАТО, знайомого з розвідданими, найближчими тижнями не очікується великих успіхів на полі бою ні для України, ні для Росії. Проте Україна має шанс відвоювати Крим і Донбас. Але це станеться не скоро.

Про таке пише CNN.

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У НАТО вважають, що на якийсь час війна в Україні "буде в безвиході".

За словами чиновника, поточна дискусія в НАТО полягає в тому, що імпульс значно змістився на користь України, і дебати в колах НАТО вже завершено, чи можливо, щоб Київ повернув собі Крим та території Донбасу, захоплені Росією у 2014 році.

"Я думаю, що вони (Україна. – Ред.) могли б відвоювати Крим та Донбас, так. Не зараз, не скоро, але якщо вони зможуть продовжувати боротьбу, я так думаю", – сказав чиновник.

Водночас він висловив сумнів, що боротьба України за повернення своїх територій має відбуватися військовим шляхом, маючи на увазі можливу негативну реакцію місцевого населення у деяких з цих районів.

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Генсек НАТО впевнений, що Україна виграє війну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України йде не так, як планували у Кремлі. Відповідно, Україна може виграти цю війну.

Генсек НАТО відзначив невдачі Росії під Києвом та Харковом.

"Війна Росії в Україні йде не так, як планувала Москва. Їй не вдалося взяти Київ. Вони (російські війська) відступають з-під Харкова, їхній великий наступ на Донбасі застопорився. Росія не досягає своїх стратегічних цілей", – заявив Столтенберг.

Водночас він наголосив на мужності українців, які захищають Батьківщину.

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"Щоб допомогти їм у цьому, союзники надали Україні допомогу у сфері безпеки на мільярди доларів", – сказав Столтенберг.

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