В Николаеве из-за обстрела оккупантов погибли 12 человек

Число погибших при вчерашних обстрелах возросло. Фото: коллаж "Сегодня"

В результате обстрелов Николаева 4 апреля погибли 12 человек. Кроме того, 41 человек получил ранения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

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"По данным следствия, 4 апреля 2022 года российские оккупанты обстреляли гражданское население в Николаеве. В результате взрывов снарядов повреждены жилые дома и автотранспорт горожан, а также объекты гражданской инфраструктуры, среди которых больницы. В результате вражеских обстрелов погибли 12 человек, 41 – получили ранения, среди них четверо детей", – говорится в сообщении.

Ситуация в Николаеве