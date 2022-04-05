В Николаеве из-за обстрела оккупантов погибли 12 человек

Число погибших при вчерашних обстрелах возросло. Фото: коллаж "Сегодня"
В результате обстрелов Николаева 4 апреля погибли 12 человек. Кроме того, 41 человек получил ранения.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.
"По данным следствия, 4 апреля 2022 года российские оккупанты обстреляли гражданское население в Николаеве. В результате взрывов снарядов повреждены жилые дома и автотранспорт горожан, а также объекты гражданской инфраструктуры, среди которых больницы. В результате вражеских обстрелов погибли 12 человек, 41 – получили ранения, среди них четверо детей", – говорится в сообщении.
Ситуация в Николаеве
- В результате вчерашнего обстрела Николаева российскими оккупантами пострадало гинекологическое отделение одной из местных больниц. Видео повреждений опубликовал городской голова Александр Сенкевич в Twitter.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что люди начинают возвращаться в город. По его словам, российские оккупанты продолжают стрелять, но им не удастся напугать людей.
- Российские оккупанты 29 марта около 08:45 обстреляли девятиэтажное здание Николаевской областной военной администрации. Разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж без дальнейшего возгорания.
- Количество погибших в результате ракетного удара российскими оккупантами по зданию Николаевской областной военной администрации возросло до 35 человек. Из-под завалов спасатели достали тела 33 погибших, и два человека скончались в больнице.