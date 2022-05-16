В Николаеве на рассвете раздались мощные взрывы: что известно (видео)

Александр Сенкевич сообщил о взрывах в Николаеве и области. Фото: Getty Images, соцсети. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Николаеве и области раздаются взрывы. Граждан просят оставаться в укрытиях и соблюдать правила "двух стен".

Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

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Какая ситуация

"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, держитесь подальше от окон. Оставайтесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен", – написал он.

Также сообщают о "прилете", который мог быть со стороны Херсона.

Кроме этого, говорится о дыме на месте взрывов.

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В то же время информации о пострадавших нет.

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Напомним, российские оккупанты продолжают штурмовать украинские населенные пункты. Вечером 14 мая захватчики обстреляли Сумскую область. К счастью, обошлось без жертв.

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