В Николаеве оккупанты обстреляли кафе – Ким

Виталий Ким сообщил, что оккупанты снова обстреляли Николаев. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что ночью 23 апреля российские оккупанты снова обстреляли город. К счастью, пострадавших нет.

Соответствующее видеообращение Ким опубликовал в своем Telegram-канале.

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По словам главы Николаевской ОВА, оккупанты попали в заброшенное кафе, где никого не было, поэтому обошлось без жертв. В результате обстрела погнулся столб и все повыбивало в здании.

Кроме того, в Николаевской области продлили комендантский час с 23 апреля 19:00 до 24 апреля 05:00.

"У нас есть данные, что готовятся подлости со стороны оккупантов в эту ночь. Прошу всех остаться дома сегодня и завтра. По возможности никуда не ходите, потому что это опасно, у нас идет война", – подчеркнул Ким.

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