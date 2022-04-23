У Миколаєві окупанти обстріляли кафе – Кім

Віталій Кім повідомив, що окупанти знову обстріляли Миколаїв. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що вночі 23 квітня російські окупанти знову обстріляли місто. На щастя, потерпілих немає.

Відповідне відеозвернення Кім опублікував у своєму Telegram-каналі.

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За словами голови Миколаївської ОВА, окупанти потрапили у покинуте кафе, де нікого не було, тому обійшлося без жертв. Внаслідок обстрілу погнувся стовп і все повибивало в будівлі.

Крім того, у Миколаївській області продовжили комендантську годину з 23 квітня 19:00 до 24 квітня 05:00.

"У нас є дані, що готуються підлості з боку окупантів цієї ночі. Прошу всіх залишитися вдома сьогодні та завтра. По можливості нікуди не ходіть, тому що це небезпечно, у нас триває війна", – наголосив Кім.

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