У Миколаєві окупанти обстріляли кафе – Кім

Віталій Кім повідомив, що окупанти знову обстріляли Миколаїв. Фото: колаж "Сьогодні"
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що вночі 23 квітня російські окупанти знову обстріляли місто. На щастя, потерпілих немає.
Відповідне відеозвернення Кім опублікував у своєму Telegram-каналі.
За словами голови Миколаївської ОВА, окупанти потрапили у покинуте кафе, де нікого не було, тому обійшлося без жертв. Внаслідок обстрілу погнувся стовп і все повибивало в будівлі.
Крім того, у Миколаївській області продовжили комендантську годину з 23 квітня 19:00 до 24 квітня 05:00.
"У нас є дані, що готуються підлості з боку окупантів цієї ночі. Прошу всіх залишитися вдома сьогодні та завтра. По можливості нікуди не ходіть, тому що це небезпечно, у нас триває війна", – наголосив Кім.
Ситуація у Миколаєві та області
- У Миколаєві складна ситуація через відсутність води. Багатьом місцевим жителям для технічних потреб доводиться збирати дощову воду або набирати з річки.
- Під час обстрілу житлових кварталів Миколаєва загинуло 5 людей, 15 дістали поранення. Одна людина загинула через те, що підняла снаряд який не розірвався.
- Збройні сили України ліквідували російських окупантів в Миколаївській області. Деякі загарбники потрапили у полон.
- Російські військові жили в дуплі у селі Кандибине Миколаївської області, де вони займали позиції. Таке місце для життя окупанти облаштували самостійно.
- У Миколаївській області російські військові перевдяглися у цивільних та атакували позиції українських військових, але отримали смертельну відсіч.
- У Миколаївській області за 17 квітня поранення отримали 13 людей.