В Николаеве прогремел мощный взрыв, есть пострадавший

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В Николаеве прогремел сильный взрыв, есть пострадавший. Ранение осколками разбитого стекла получил охранник одного из объектов.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram.

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"Уточняем сработало ПВО или долетело все таки…", – говорится в сообщении.

Ситуация в Николаеве