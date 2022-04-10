У Миколаєві прогримів потужний вибух, є постраждалий

Від вибуху у мешканців повилітали шибки у вікнах та обсипалась стеля. Фото: колаж "Сьогодні"

У Миколаєві прогримів сильний вибух, є постраждалий. Поранення уламками розбитого скла отримав охоронець одного з об'єктів.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram.

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"Уточнюємо спрацювало ППО або долетіло все-таки...", – йдеться у повідомленні.

Ситуація у Миколаєві