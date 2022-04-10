Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Країна Подробиці

У Миколаєві прогримів потужний вибух, є постраждалий

Марія Дмитренко
10 квітня, 23:32
Російські окупанти знову завдали удару по місту – деталі уточнюються

Від вибуху у мешканців повилітали шибки у вікнах та обсипалась стеля. Фото: колаж "Сьогодні"

У Миколаєві прогримів сильний вибух, є постраждалий. Поранення уламками розбитого скла отримав охоронець одного з об'єктів.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram.

Реклама

"Уточнюємо спрацювало ППО або долетіло все-таки...", – йдеться у повідомленні.

Ситуація у Миколаєві

  • Внаслідок вчорашнього обстрілу Миколаєва російськими окупантами постраждало гінекологічне відділення однієї з місцевих лікарень. Відео ушкоджень опублікував міський голова Олександр Сенкевич у Twitter.
  • Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім розповів, що люди починають повертатися до міста. За його словами, російські окупанти продовжують стріляти, але їм не вдасться налякати людей.
  • Російські окупанти 29 березня близько 08:45 обстріляли дев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної військової адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого загоряння.
  • Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російськими окупантами по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації зросло до 35 осіб. З-під завалів рятувальники дістали тіла 33 загиблих і двоє людей померли у лікарні.
  • Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав жителів не панікувати і не юрмитися. Він констатував, що окупанти стріляють по мирному населенню і хочуть багато жертв.