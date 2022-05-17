В Николаеве провалилась сеть из российских мата хари

Следствие будет выяснять, причастны ли задержанные к бомбардировке Николаевской администрации / Коллаж "Сегодня"

В результате спецоперации на территории Николаева украинские спецслужбы выявили и нейтрализовали разветвленную агентурную сеть Российской Федерации, которая передавала оккупантам важные сведения и готовила скрытое проникновение вражеских ДРГ на территорию города.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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По следам Мата Хари

Сообщается, что СБУ провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению и обезвреживанию агентурной сети на юге Украины. Представители этой группы собирали разведданные и занимались подготовкой скрытого проникновения вражеских ДРГ на территорию Николаева.

Установлено, что группу курировал генерал армии России. В ее состав входили пять женщин из числа местных жителей, среди которых бывшие военнослужащие Украины из подразделений, дислоцированных в регионе. Их привлекали для дополнительной конспирации, чтобы ДРГ не вызвала подозрений у украинских силовиков.

Напомним, известная в Европе танцовщица Мата Хари в годы Первой мировой войны активно шпионила в пользу Германии. В результате она была расстреляна по приговору французского суда за шпионаж в пользу противника.

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Подробности

"По указаниям куратора агенты собирали информацию об общественно-политической обстановке в регионе и последствиях вражеских ракетных ударов по Николаеву. Для получения секретных сведений, включая позиции украинских подразделений, злоумышленники пытались "втемную" использовать действующих военнослужащих. То есть выспрашивали у них секретную информацию в дружеском разговоре. После "успешного" выполнения задач часть агентов должны были эвакуировать в Крым, другим обещали руководящие должности в случае оккупации Николаевщины", – сообщил Дехтяренко.

Обстановка в регионе

Вечером 16 мая в Николаеве и области раздавались взрывы. Граждан просили оставаться в укрытиях и соблюдать правило "двух стен".

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В ночь на 10 мая российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами, которые запрещены международными конвенциями.

9 мая в Николаеве, который почти месяц жил без водоснабжения, появилась техническая вода. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в своем Telegram-канале. На сегодня пока нет возможности поставлять жителям питьевую воду.