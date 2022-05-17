У Миколаєві провалилася мережа з російських мата харі

Слідство з'ясовуватиме, чи причетні затримані до бомбардування Миколаївської адміністрації / Колаж "Сьогодні"

Внаслідок спецоперації на території Миколаєва українські спецслужби виявили та нейтралізували розгалужену агентурну мережу Російської Федерації, яка передавала окупантам важливі відомості та готувала приховане проникнення ворожих ДРГ на територію міста.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Слідами Мата Харі

Повідомляється, що СБУ провела багатоетапну спецоперацію з викриття та знешкодження агентурної мережі на півдні України. Представники цієї групи збирали розвіддані та вели підготовку прихованого проникнення ворожих ДРГ на територію Миколаєва.

Встановлено, що групою керував генерал армії Росії. До її складу входило п'ять жінок з-поміж місцевих жителів, серед яких і колишні військовослужбовці України з підрозділів, дислокованих у регіоні. Їх залучали для додаткової конспірації, щоб ДРГ не викликала підозр у українських силовиків.

Нагадаємо, відома в Європі танцівниця Мата Харі в роки Першої світової війни активно шпигувала на користь Німеччини. Врешті-решт вона була розстріляна за вироком французького суду за шпигунство на користь противника.

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Деталі

"За вказівками куратора агенти також збирали інформацію щодо суспільно-політичної обстановки в регіоні та наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву. Для отримання секретних відомостей, зокрема позицій українських підрозділів, зловмисники намагалися "втемну" використовувати дійсних військовослужбовців. Тобто випитували в них секретну інформацію нібито у дружній розмові. Після "успішного" виконання завдань частину агентів мали евакуювати до Криму, іншим обіцяли керівні посади в разі окупації Миколаївщини", – повідомив Дехтяренко.

Обстановка в регіоні

Увечері 16 травня у Миколаєві та області лунали вибухи. Громадян просили залишатися в укриттях і дотримуватись правила "двох стін".

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Вночі проти 10 травня російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами, які заборонені міжнародними конвенціями.

9 травня у Миколаєві, який майже місяць жив без водопостачання, з'явилася технічна вода. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі. На сьогодні поки що немає можливості постачати жителям питну воду.