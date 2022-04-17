В Николаевской области ВСУ разрушили планы оккупантов и ликвидировали их (фото)

Украинские защитники уничтожили российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Вооруженные силы Украины ликвидировали российских оккупантов в Николаевской области. Некоторые из захватчиков попали в плен.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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В Николаевской области военные отдельного батальона одесской бригады морской пехоты разрушили планы российских оккупантов по захвату украинских земель.
"Кому-то из них удалось остаться в живых – попали в плен, а кто-то поедет домой в черном целлофановом мешке", – отметили в Генштабе.
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ВСУ ликвидировали российских оккупантов. Фото: Генштаб
Тероборона Киева уничтожила колонну техники оккупантов
Территориальная оборона Киева уничтожила колонну вражеской техники и остановила ее дальнейшее продвижение в украинскую столицу. Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".
"112-я отдельная бригада с помощью "Стугни" уничтожила танки оккупантов, боевые машины пехоты, бронетранспортеры с личным составом и бронированный автомобиль", — говорится в сообщении.