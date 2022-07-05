В Одесской ОВА рассказали, могут ли оккупанты высадить десант с моря

Корабли ЧФ РФ постоянно находятся в северо-восточной части Черного моря / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия держит корабли Черноморского флота неподалеку от берегов Одесской области, однако угрозы высадки десанта на сегодняшний день нет.

Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на брифинге 5 июля.

Реклама

Как сообщил Братчук, по состоянию на утро 5 июля в северо-восточной части Черного моря находились пять кораблей ЧФ РФ, которые несут на борту крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

"К ним периодически примыкают один или два больших десантных корабля. Скажем так, это имитация определенных действий. Потому что когда мы говорим о постоянном риске высадки морского десанта, то понимаем и видим, что в ближайшее время не будет подготовки к проведению такой военно-морской десантной операции, потому что у врага для этого нет возможностей", – отметил Братчук.

Что для Одессы означает бегство оккупантов с острова Змеиный

В ночь на 30 июня в результате ракетных и артиллерийских ударов ВСУ по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинул остров.

Реклама

Российский политик Геннадий Гудков считает, что успешная операция ВСУ по демилитаризации острова Змеиный сняла угрозу десантирования с моря сил противника.