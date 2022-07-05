В Одеській ОВА розповіли, чи можуть окупанти висадити десант з моря

Кораблі ЧФ РФ постійно перебувають у північно-східній частині Чорного моря / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія тримає кораблі Чорноморського флоту неподалік берегів Одеської області, проте загрози висадки десанту на сьогодні немає.

Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук на брифінгу 5 липня.

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Як повідомив Братчук, станом на ранок 5 липня у північно-східній частині Чорного моря перебували п'ять кораблів ЧФ РФ, які несуть на борту крилаті ракети морського базування типу "Калібр".

"До них періодично примикають один або два великі десантні кораблі. Скажімо так, це імітація певних дій. Тому що коли ми говоримо про постійний ризик висадки морського десанту, то розуміємо і бачимо, що найближчим часом не буде підготовки до проведення такої військово-морської десантної операції, тому що у ворога для цього немає можливостей", – наголосив Братчук.

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