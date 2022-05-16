В ООН предлагают начать торг с Россией за украинское зерно

Генсек ООН Антониу Гуттериш предлагает России открыть украинские порты. / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы открыть экспорт украинских продуктов на мировые рынки и предотвратить глобальный дефицит продовольствия. Взамен он предлагает смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

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По словам дипломатов, знакомых с вопросом, в настоящее время Россия, похоже, не ведет серьезных переговоров на это предложение. По их словам, Турция, крупная черноморская страна, выразила готовность участвовать в сделке, в том числе путем удаления мин с моря и управления судоходством.

Россия и Беларусь являются ключевыми поставщиками калийных удобрений для растений, с помощью которых обеспечиваются хорошие урожаи в регионах мира. В настоящее время белорусский калий запрещен к поставке на мировые рынки в связи с западными санкциями. Война в Украине также нарушила экспорт некоторых товаров из России.

"Гутерриш стремится устранить барьеры, в том числе западные санкции, чтобы вернуть на рынок больше российского и белорусского калия", - пишет издание.

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В портах Украины заблокированы миллионы тонн зерна

Около 4 млн тонн зерна заблокировано в портах Украины из-за закрытия морских путей на фоне полномасштабного российского военного вторжения. Об этом заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик.

Также в организации сообщали, что резкий рост цен и перебои с поставками на фоне российского вторжения поставили под угрозу снабжение продовольствием стран Ближнего Востока, Африки и некоторых регионов Азии.

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