В ООН пропонують розпочати торг з Росією за українське зерно

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш пропонує Росії відкрити українські порти. / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш веде переговори з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відкрити експорт українських продуктів на світові ринки та запобігти глобальному дефіциту продовольства. Натомість він пропонує пом'якшити обмеження на експорт калійних добрив з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

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За словами дипломатів, обізнаних у питанні, наразі Росія, схоже, не веде серйозних переговорів щодо цієї пропозиції. За їхніми словами, Туреччина, велика чорноморська країна, висловила готовність брати участь в угоді, зокрема через видалення мін з моря та управління судноплавством.

Росія та Білорусь є головними постачальниками калійних добрив для рослин, за допомогою якого можна забезпечити добрі врожаї в регіонах світу. Наразі білоруський калій заборонений до постачання на світові ринки через західні санкції. Війна в Україні також порушила експорт деяких товарів із Росії.

"Гутерреш прагне усунути бар'єри, зокрема західні санкції, щоб повернути на ринок більше російського та білоруського калію", – пише видання.

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У портах України заблоковано мільйони тонн зерна

Близько 4 млн тонн зерна заблоковано у портах України через закриті морські шляхи на тлі повномасштабного російського воєнного вторгнення. Про це заявив представник Світової продовольчої програми ООН Мартін Фрік.

Також в організації повідомляли, що різке зростання цін та перебої з постачаннями на тлі російського вторгнення поставили під загрозу продовольчу безпеку в країнах Близького Сходу, Африки та деяких регіонів Азії.

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