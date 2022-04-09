Оторванные конечности, большая кровопотеря: в полиции рассказали о жертвах удара РФ по Краматорску

В результате удара по Краматорску пострадали десятки людей / Фото: Коллаж: Сегодня
Большинство пострадавших в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске – люди с тяжелыми ранениями. Многим от взрыва оторвало конечности, у раненых большие кровопотери.
Об этом сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Днепропетровской области Александра Гаврилко.
"Все пострадавшие (109 человек) – это люди с тяжелыми травмами. С оторванными конечностями, с большой кровопотерей. Все они госпитализированы в различные больницы",- сказала Гаврилко.
По данным полиции, число погибших не увеличилось. По официальным данным, ракетный обстрел лишил жизни 52 человек, среди которых 5 детей.
Что известно об обстреле Краматорска
- Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. Изначально было известно о более 30 погибших и 100 раненых.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные не могут противостоять ВСУ в бою и поэтому стреляют по мирному населению.
- Станцию Краматорск в Донецкой области закрыли для эвакуации и приема поездов. Но эвакуационные рейсы 8 апреля отправятся из Славянска.
- Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что повторяется история, как с малазийским Боингом:"Как только моральные ублюдки пустили ракету по Краматорску, начали разносить о том, что "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Когда поняли, что натворили х**ни, начали вытирать, редактировать".
- Глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что целями удара были месть за изгнание РФ из Совета ООН по правам человека, а также срыв эвакуации украинцев.
- Вечером 8 марта количество погибших из-за ракетного обстрела взросло до 52. Еще 109 украинцев оказались ранены.