Відірвані кінцівки, велика крововтрата: у поліції розповіли про жертв удару РФ по Краматорську

Внаслідок удару по Краматорську постраждали десятки людей / Фото: Колаж: Сьогодні
Більшість постраждалих внаслідок ракетного удару по вокзалу в Краматорську. – люди з тяжкими пораненнями. Багатьом від вибуху відірвало кінцівки, у поранених великі крововтрати.
Про це повідомила сайту "Сьогодні" речник поліції Дніпропетровської області Олександра Гаврилко.
"Усі постраждалі (109 осіб) – це люди з тяжкими травмами. З відірваними кінцівками, з великою крововтратою. Усі вони госпіталізовані до різних лікарень", – сказала Гаврилко.
За даними поліції, кількість загиблих не збільшилася. За офіційними даними, ракетний обстріл позбавив життя 52 людей, серед яких 5 дітей.
Що відомо про обстріл Краматорська
- Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Спочатку було відомо про понад 30 загиблих та 100 поранених.
- Голова Донецької ОВ Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові не можуть протистояти ЗСУ у бою і тому стріляють по мирному населенню.
- Станцію Краматорськ на Донеччині закрили для евакуації та прийому поїздів. Але евакуаційні рейси 8 квітня вирушать із Слов'янська.
- Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що повторюється історія, як із малазійським Боїнгом: "Щойно моральні ублюдки пустили ракету по Краматорську, почали розносити про те, що "працюємо по скупченню бойовиків ЗСУ". Коли зрозуміли, що наробили х**ні, почали витирати, редагувати".
- Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що цілями удару були помста за вигнання РФ із Ради ООН із прав людини, а також зрив евакуації українців.
- Увечері 8 березня кількість загиблих через ракетний обстріл доросла до 52. Ще 109 українців поранено.