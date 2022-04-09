Відірвані кінцівки, велика крововтрата: у поліції розповіли про жертв удару РФ по Краматорську

Внаслідок удару по Краматорську постраждали десятки людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Більшість постраждалих внаслідок ракетного удару по вокзалу в Краматорську. – люди з тяжкими пораненнями. Багатьом від вибуху відірвало кінцівки, у поранених великі крововтрати.

Про це повідомила сайту "Сьогодні" речник поліції Дніпропетровської області Олександра Гаврилко.

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"Усі постраждалі (109 осіб) – це люди з тяжкими травмами. З відірваними кінцівками, з великою крововтратою. Усі вони госпіталізовані до різних лікарень", – сказала Гаврилко.

За даними поліції, кількість загиблих не збільшилася. За офіційними даними, ракетний обстріл позбавив життя 52 людей, серед яких 5 дітей.

Що відомо про обстріл Краматорська