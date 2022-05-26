В Раде предлагают наказать Беларусь за помощь России

Беларусь является соучастницей России в полномасштабном вторжении / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине могут конфисковать имущество белорусских компаний официально из-за того, что Минск является соагрессором в нынешней войне. Такое предложение рассматривают в Верховной Раде.

"Республика Беларусь — государство, поддерживающее Российскую Федерацию в вооруженной агрессии против Украины путем предоставления вооруженным силам государства-агрессора беспрепятственного доступа к своей территории и объектам военной инфраструктуры для ведения боевых действий против Украины".

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В случае принятия соответствующей поправки будет конфисковано имущество белорусских компаний, которые связаны с агрессором.

Могут быть изъяты активы компании "Агророзквит", которая связана с Белорусской калийной компанией и торгует через офшоры или компании, связанные с поставками нефтепродуктов.

Конфискация имущества РФ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать механизм конфискации замороженных активов России. По его словам, вырученные деньги пойдут на компенсации пострадавшим от оккупантов лицам.

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Согласно закону, Украина национализирует корпоративные права украинских "дочек" российских "Сбербанка" и "ВЭБ.РФ". У обоих банков изъяты и финансовые активы, в частности право требования долга.

Кроме того, Украина национализирует российское имущество за границей. В частности, в Великобритании взята уже под контроль дочерняя компания "Газпрома". У предприятия почти 30 тысяч клиентов в сфере бизнеса, однако из-за западных санкций они не хотят сотрудничать с представительством России. Чтобы обеспечить частные и государственные компании газом, Великобритания может на время национализировать Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Некоторые российские "дочки" из-за санкций объявляют о банкротстве, например, как это произошло с компанией Альфа-Банка в Нидерландах.