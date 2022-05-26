У Раді пропонують покарати Білорусь за допомогу Росії

Білорусь є співучасником Росії у повномасштабному вторгненні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні можуть конфіскувати майно білоруських компаній офіційне через те, що Мінськ є співагресором у нинішній війні. Таку пропозицію розглядають у Верховній Раді.

"Республіка Білорусь – держава, яка підтримує Російську Федерацію у збройній агресії проти України шляхом надання збройним силам держави-агресора безперешкодного доступу до своєї території та об'єктів військової інфраструктури для ведення бойових дій проти України".

У разі ухвалення відповідної поправки буде конфісковано майно білоруських компаній, пов'язаних із агресором.

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Може бути вилучено активи компанії "Агророзквіт", яка пов'язана з Білоруською калійною компанією та торгує через офшори або компанії, пов'язані з постачанням нафтопродуктів.

Конфіскація майна РФ

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити механізм конфіскації заморожених активів Росії. За його словами, отримані гроші підуть на компенсації, які постраждали від окупантів.

Згідно із законом, Україна націоналізує корпоративні права українських "дочок" російських "Сбербанку" та "ВЕБ.РФ". В обох банків вилучено і фінансові активи, зокрема право вимоги боргу.

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Крім того, Україна націоналізує російське майно за кордоном. Зокрема, у Великій Британії взято вже під контроль дочірню компанію "Газпрому". Підприємство має майже 30 тисяч клієнтів у сфері бізнесу, однак через західні санкції вони не хочуть співпрацювати з представництвом Росії. Щоб забезпечити приватні та державні компанії газом, Великобританія може на якийсь час націоналізувати Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Деякі російські "дочки" через санкції оголошують про банкрутство, наприклад, як це сталося з компанією Альфа-Банку у Нідерландах.