В результате ракетного удара по Киеву пострадали 10 человек (фото, видео)

На месте инцидента проводятся поисково-спасательные работы/Фото: ГСЧС, коллаж: "Сегодня"
В Киеве в результате вражеского обстрела оккупантами частично разрушен жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Подробности
28 апреля в 20:13 в ГСЧС Киева поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеского обстрела, произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1-го и 2-го этажей.
"В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. На месте проводятся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали — 10. Информация уточняется. К ликвидации последствий привлекались 12 ед. пожарной техники и 98 чел. личного состава ГСЧС", — говорится в сообщении.
Откуда выпустили ракету?
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что российские захватчики выпустили ракету из временно оккупированного Крыма. Кроме того, он опубликовал фото двигателя ракеты, которые еще горел.