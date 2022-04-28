Внаслідок ракетного удару по Києву постраждали 10 людей (фото, відео)

На місці інциденту проводяться пошуково-рятувальні роботи/Фото: ДСНС, колаж: "Сьогодні"

У Києві внаслідок ворожого обстрілу окупантами частково зруйновано житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

Про це повідомляє ДСНС України.

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28 квітня о 20:13 до ДСНС Києва надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1-го та 2-го поверхів.

"О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи. За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали — 10. Інформація уточнюється. До ліквідації наслідків залучались 12 од. пожежної техніки та 98 осіб особового складу ДСНС", — йдеться у повідомленні.

Звідки випустили ракету?

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що російські загарбники випустили ракету з тимчасово окупованого Криму. Крім того, він опублікував фото двигуна ракети, який ще горів.

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