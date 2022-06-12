В Рубежном ВСУ огнем "проехались" по командному пункту чеченцев

Оккупанты несут потери в Рубежном / Фото: Коллаж: Сегодня

В Рубежном наши бойцы обстреляли оборудованный чеченскими боевиками командный пункт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Что касается наших спецназовцев и артиллеристов – да, такая работа проводится. У нас есть три таких факта их слаженной работы. Это уничтожение базы "вагнеровцев" в Стаханове. Там один только выжил. Это уничтожение командного пункта чеченцев в Рубежном – сейчас выясняем потери врага. И уничтожение определенного количества российских военных, пытавшихся провести совещание в Доме химиков", – рассказал Гайдай.

Также, по его словам, оккупанты разрушили второй мост через Северский Донец, который соединял Северодонецк с Лисичанском, а тот мост, который еще враг не тронул, оккупанты регулярно обстреливают.

Ситуация в Украине 13 июня