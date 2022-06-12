У Рубіжному ЗСУ вогнем "проїхалися" командним пунктом чеченців

Окупанти зазнають втрат в Рубіжному / Фото: Колаж: Сьогодні

У Рубіжному наші бійці обстріляли обладнаний чеченськими бойовиками командний пункт. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"Щодо наших спецпризначенців та артилеристів – так, така робота проводиться. У нас є три такі факти їхньої злагодженої роботи. Це знищення бази "вагнеровців" у Стаханові. Там один тільки вижив. Це знищення командного пункту чеченців у Рубіжному – зараз з'ясовуємо втрати ворога. І знищення певної кількості російських військових, які намагалися провести нараду в Будинку хіміків", – розповів Гайдай.

Також, за його словами, окупанти зруйнували другий міст через Сіверський Донець, який з'єднував Сєвєродонецьк із Лисичанськом, а той міст, який ще ворог не зачепив, окупанти регулярно обстрілюють.

Ситуація в Україні 13 червня