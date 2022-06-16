В СБУ назвали самое пострадавшее место от кассетных бомб РФ (видео)

Россия разрушает Украину кассетными бомбами. Фото: коллаж "Сегодня"
Служба безопасности Украины получила новые подтверждения, что войска России применяют запрещенные виды боеприпасов во время обстрелов городов. Больше всего от вражеских бомбардировок пострадал район Северная Салтовка – жилой массив Харькова.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, по предварительным выводам экспертов, оккупанты использовали среди прочих и кассетные боеприпасы, запрещенные в большинстве цивилизованных странах мира. Изъятые обломки боеприпасов переданы на экспертизу.
Во время осмотра задокументированы разрушения и повреждения почти всех зданий на территории этого массива, а это:
- 4 дошкольных учебных заведения;
- 2 общеобразовательные школы;
- 1 поликлиника;
- 2 супермаркета;
- 59 многоквартирных жилых домов высотой в 9, 12 и 16 этажей.
"Все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге для привлечения их к ответственности", – подчеркнули в СБУ.
Военные РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами
4 апреля российские оккупанты снова обстреляли Николаев. Враги выпустили по городу запрещенные кассетные снаряды. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.
Также в Днепропетровской области российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы. В результате начато уголовное производство.
Кроме того, в Организации Объединенных Наций заявили, что получили доказательства использования Россией кассетных боеприпасов в Угледаре и Харькове.