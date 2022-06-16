У СБУ назвали місце, яке найбільше постраждало від касетних бомб РФ (відео)

Росія руйнує Україну касетними бомбами. Фото: колаж "Сьогодні"
Служба безпеки України отримала нові підтвердження, що війська Росії застосовують заборонені види боєприпасів під час обстрілу міст. Найбільше від ворожих бомбардувань постраждав район Північна Салтівка – житловий масив Харкова.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Так, за попередніми висновками експертів, окупанти використовували серед інших і касетні боєприпаси, заборонені у більшості цивілізованих країн світу. Вилучені уламки боєприпасів передані на експертизу.
Під час огляду задокументовано руйнування та пошкодження майже всіх будівель на території цього масиву, а це:
- 4 дошкільних навчальних заклади;
- 2 загальноосвітні школи;
- 1 поліклініка;
- 2 супермаркета;
- 59 багатоквартирних житлових будинків висотою у 9, 12 та 16 поверхів.
"Усі зібрані докази воєнних злочинів російських військовослужбовців будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі для притягнення їх до відповідальності", – наголосили в СБУ.
Військові РФ обстріляли Миколаїв касетними снарядами
4 квітня російські окупанти знову обстріляли Миколаїв. Вороги випустили по місту заборонені касетні снаряди. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.
Також на Дніпропетровщині російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. Внаслідок цього розпочато кримінальне провадження.
Крім того, в Організації Об'єднаних Націй заявили, що отримали докази використання Росією касетних боєприпасів у Вугледарі та Харкові.