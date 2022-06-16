У СБУ назвали місце, яке найбільше постраждало від касетних бомб РФ (відео)

Росія руйнує Україну касетними бомбами. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України отримала нові підтвердження, що війська Росії застосовують заборонені види боєприпасів під час обстрілу міст. Найбільше від ворожих бомбардувань постраждав район Північна Салтівка – житловий масив Харкова.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Так, за попередніми висновками експертів, окупанти використовували серед інших і касетні боєприпаси, заборонені у більшості цивілізованих країн світу. Вилучені уламки боєприпасів передані на експертизу.

Під час огляду задокументовано руйнування та пошкодження майже всіх будівель на території цього масиву, а це:

4 дошкільних навчальних заклади;

2 загальноосвітні школи;

1 поліклініка;

2 супермаркета;

59 багатоквартирних житлових будинків висотою у 9, 12 та 16 поверхів.

"Усі зібрані докази воєнних злочинів російських військовослужбовців будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі для притягнення їх до відповідальності", – наголосили в СБУ.

Військові РФ обстріляли Миколаїв касетними снарядами

4 квітня російські окупанти знову обстріляли Миколаїв. Вороги випустили по місту заборонені касетні снаряди. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

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Також на Дніпропетровщині російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. Внаслідок цього розпочато кримінальне провадження.

Крім того, в Організації Об'єднаних Націй заявили, що отримали докази використання Росією касетних боєприпасів у Вугледарі та Харкові.