В семье экс-премьера Украины произошла страшная трагедия

В семье Анатолия Кинаха произошла трагедия / Фото: Коллаж: Сегодня

Погиб зять экс-премьер-министра Украины Анатолия Кинаха Александр Ковалко. Об этом супруга Кинаха Марина сообщила на своей странице в Facebook.

"Мы были рядом 21 год... Сын, муж, отец, брат, дядя, зять, друг, супер-профессионал своей отрасли... А главное – добрый, искренний, отзывчивый, надежный и справедливый человек... Я его любила и уважала... Нет слов... Как теперь без тебя…???" – написала Кинах.

Детали трагедии она не указала.

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Справка

У Анатолия Кинаха три дочери – Наталья, Зоя и София. Александр Ковалко был супругом старшей дочери Натальи. У пары родилось двое детей – дочь Евгения и сын Вениамин.

Ковалко с супругой Натальей Кинах

Александр Ковалко родился в 1970 году. Работал заместителем председателя правления НАК "Нефтегаз Украины", заместителем директора "Укрнафты". Главой Секретариата научно-технического совета НАК "Нафтогаз Украины", советником главы ООО "Оператор ГТС Украины", а также был членом экспертного совета при министерстве энергетики в каденции Юрия Витренко.