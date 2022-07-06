У родині експрем'єра України сталася страшна трагедія

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Загинув зять експрем'єр-міністра України Анатолія Кінаха Олександр Ковалко. Про це дружина Кінаха Марина повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Ми були поряд 21 рік... Син, чоловік, батько, брат, дядько, зять, друг, суперпрофесіонал своєї галузі... А головне – добра, щира, чуйна, надійна і справедлива людина... Я його любила і поважала... Немає слів... Як тепер без тебе? – написала Кінах.

Деталі трагедії вона не вказала.

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Довідка

Анатолій Кінах має трьох доньок: Наталію, Зою та Софію. Олександр Ковалко був чоловіком старшої доньки Наталії. У пари народилося двоє дітей – дочка Євгенія та син Веніамін.

Ковалко з дружиною Наталією Кінах

Олександр Ковалко народився 1970 року. Працював заступником голови правління НАК "Нафтогаз України", заступником директора "Укрнафти", головою Секретаріату науково-технічної ради НАК "Нафтогаз України", радником голови ТОВ "Оператор ГТС України", а також членом експертної ради при Міністерстві енергетики в каденції Юрія Вітренко.