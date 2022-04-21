В Сумах оккупанты одним авиаударом похоронили под обломками 24 человека – Денисова

Оккупанты разрушили десятки домов в Украине. / Фото: РБК-Украина, Коллаж: Сегодня

Российская армия использует против мирного населения Украины неконвенционное – запрещенное международным гуманитарным правом – оружие.

Об этом сообщила в Facebook Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Реклама

Какая ситуация

По ее словам, вечером 20 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву:

"Взрывы раздавались в центре города, где находятся исключительно частные дома. В результате обстрелов погиб один человек, двое раненых".

В то же время на футбольном стадионе "Десны" в Чернигове нашли неразорванную бомбу – снаряд был идентифицирован как авиационная бомба ФАБ-500.

"Одним авиаударом похоронили 24 человека под обломками. В Сумах спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования начали разбирать завалы одного из разрушенных районов города — улицу Роменскую. В ночь на 8 марта россияне сбросили туда три авиабомба весом полтоны каждая. Десятки домов разрушены", – написала Денисова.

Кроме этого, вчера, 20 апреля, была обезврежена мощная авиационная бомба в Ирпене в районе военного госпиталя.

Реклама

"Использование таких видов оружия широкого поражения против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений РФ прав человека в Украине", – заявила Уполномоченная.

Напомним, в Главном управлении разведки сообщили, что российские военные полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров.

Читайте также: