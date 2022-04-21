У Сумах окупанти одним авіаударом поховали під уламками 24 людини – Денісова

Окупанти продовжують нищити будинки мирних жителів в Україні / Фото: РБК-Україна, Колаж: Сьогодні
Російська армія використовує проти мирного населення України неконвенційну – заборонену міжнародним гуманітарним правом – зброю.
Про це повідомила в Facebook Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Яка ситуація
За її словами, увечері 20 квітня окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву:
"Вибухи лунали у центрі міста, де знаходяться винятково приватні будинки. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, двоє поранених".
Водночас на футбольному стадіоні "Десни" у Чернігові знайшли нерозірвану бомбу – снаряд було ідентифіковано як авіаційну бомбу ФАБ-500.
"Одним авіаударом поховали 24 людини під уламками. У Сумах рятувальники Міжрегіонального центру швидкого реагування почали розбирати завали одного зі зруйнованих районів міста — вулицю Роменську. У ніч проти 8 березня росіяни скинули туди три авіабомби вагою пів тонни кожна. Десятки будинків зруйновані", – написала Денісова.
Крім цього, вчора, 20 квітня, було знешкоджено потужну авіаційну бомбу в Ірпені в районі військового шпиталю.
"Використання таких видів зброї широкого ураження проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень РФ прав людини в Україні", – заявила Уповноважена.
Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки повідомили, що російські військові повністю ізолюють від України окуповані населені пункти, забороняють евакуацію та не допускають волонтерів.