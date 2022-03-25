В Украине из-за обстрелов РФ погибли 135 детей

Из-за обстрелов оккупантов погибают дети / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в результате вооруженной агрессии РФ за месяц погибли 135 детей, еще 184 ребенка получили ранения. За вчерашние сутки, 24 марта, жертвами оккупантов стали двое детей в Луганской области.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

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В результате ожесточенных боев в городе Рубежное Луганской области погибли двое детей. В Донецкой области из-за обстрела оккупантами села Новомихайловка двое детей 6 и 13 лет получили ранения .

А в селе Обильное Запорожской области трое подростков – 13, 14 и 15 лет взорвались на мине. Их госпитализировали, один ребенок в реанимации в тяжелом состоянии.

В каких областях больше всего пострадало детей:

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Киевской – 64;

Харьковской – 44;

Донецкой – 46;

Черниговской – 34;

Николаевской – 25;

Запорожской – 26;

Житомирской – 15;

Херсонской – 15;

Сумской – 14.

В столице ранены 16 детей.

"Повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Повреждения и разрушения получили более 230 школ и 155 детских садов. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской и Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей", - заявили в Генпрокуратуре.

Однако эти данные не окончательны, поскольку осмотреть все поврежденные здания невозможно из-за постоянных обстрелов, а часть из них находится на временно оккупированных территориях.

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Военные РФ убили более 1000 мирных украинцев

С начала войны РФ против Украины (с 24 февраля по 24 марта) погибли 1035 мирных украинцев, еще 1650 получили ранения. Большинство убитых и пострадавших мужчины, сообщили в ООН.

Среди погибших:

214 мужчин;

160 женщин;

14 девочек;

28 мальчиков.

Пол еще 571 взрослого и 48 детей не установлен.