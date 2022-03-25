В Україні через обстріли РФ загинули 135 дітей

Через обстріл окупантів гинуть діти / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні внаслідок збройної агресії РФ за місяць загинуло 135 дітей, ще 184 дитини отримали поранення. За вчорашню добу, 24 березня, жертвами окупантів стали двоє дітей у Луганській області.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Внаслідок запеклих боїв у місті Рубіжне Луганської області загинули двоє дітей. На Донеччині через обстріл окупантами села Новомихайлівка двоє дітей 6 та 13 років отримали поранення.
А в селі Обільне Запорізької області троє підлітків – 13, 14 та 15 років підірвались на міні. Їх госпіталізували, одна дитина у реанімації у тяжкому стані.
У яких областях найбільше постраждали діти:
- Київській – 64;
- Харківській – 44;
- Донецькій – 46;
- Чернігівській – 34;
- Миколаївській – 25;
- Запорізький – 26;
- Житомирській – 15;
- Херсонській – 15;
- Сумській – 14.
У столиці поранено 16 дітей.
"Пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Пошкоджень та руйнувань зазнали більше 230 шкіл та 155 дитячих садочків. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській та місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей", – заявили у Генпрокуратурі.
Однак ці дані не є остаточними, оскільки оглянути всі пошкоджені будівлі неможливо через постійні обстріли, а частина з них розташовані на тимчасово окупованих територіях.
Військові РФ убили понад 1000 мирних українців
З початку війни РФ проти України (з 24 лютого по 24 березня) загинули 1035 мирних українців, ще 1650 дістали поранення. Більшість убитих та постраждалих чоловіки, повідомили в ООН.
Серед загиблих:
- 214 чоловіків;
- 160 жінок;
- 14 дівчаток;
- 28 хлопчиків.
Стать ще 571 дорослого та 48 дітей не встановлено.